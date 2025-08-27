Bursa'da Bıçaklı Kavga: Sevgi Ş. Hayatını Kaybetti

Bursa'da Bıçaklı Kavga: Sevgi Ş. Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım ilçesinde, bıçakla ağır yaralanan Sevgi Ş. yaşamını yitirdi. D.Ş. isimli koca gözaltına alındı. Olayda yaşanan gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor.

KURTARILAMADI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde daha önce de kendisini bıçaklayan kocası D.Ş. tarafından yine bıçaklanarak ağır yaralanan Sevgi Ş. yaşamını yitirirdi. D.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hüseyin SEZGİN/ Barış YILMAZ/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu

Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.