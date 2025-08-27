Bursa'da Bıçaklı Kavga: Sevgi Ş. Hayatını Kaybetti

KURTARILAMADI

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde daha önce de kendisini bıçaklayan kocası D.Ş. tarafından yine bıçaklanarak ağır yaralanan Sevgi Ş. yaşamını yitirirdi. D.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Hüseyin SEZGİN/ Barış YILMAZ/ BURSA,