Bursa'da Bıçaklı Kavga: Sevgi Ş. Hayatını Kaybetti
Yıldırım ilçesinde, bıçakla ağır yaralanan Sevgi Ş. yaşamını yitirdi. D.Ş. isimli koca gözaltına alındı. Olayda yaşanan gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor.
KURTARILAMADI
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde daha önce de kendisini bıçaklayan kocası D.Ş. tarafından yine bıçaklanarak ağır yaralanan Sevgi Ş. yaşamını yitirirdi. D.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hüseyin SEZGİN/ Barış YILMAZ/ BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel