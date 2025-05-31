Bursa'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Yaralandı
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İnegöl ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kemal K., Kadir Kamil A.'yı sırtından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli aranıyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Kemal K. (23), tartıştığı Kadir Kamil A.'yı (21) bıçakla sırtından yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, şüpheli aranıyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Orhaniye Mahallesi'nde Yeni Cami Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan Kadir Kamil A. ile Kemal K., kız meselesi nedeniyle tartıştı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kemal K., elindeki bıçakla Kadir Kamil A.'yı sırtından bıçaklayıp kaçtı. Olayı görenlerin 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kadir Kamil A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi arıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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