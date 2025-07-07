Bursa'da Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Yabancı uyruklu bir gencin anne ve iki kızıyla tartıştığı olayda, kavgaya müdahale eden bir kişi de bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Osmangazi Meydanı'nda yabancı uyruklu F.E. (14) ile anne ve 2 kızı arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda F.E, anne D.D, kızları S.D. ve S.D. ile kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüpheli F.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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