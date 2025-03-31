Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Osmangazi ilçesinde 2 grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Panayır Mahallesi 9. Yavuz Sokak'ta kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 grup arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle yabancı uyruklu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel