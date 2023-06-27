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Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey mahallesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Olay, saat 22.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Çağatay Y.ile E Enes K.arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Çağatay Y. isimli şahıs bıçakla göğsünden ağır yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis şüpheliyi arıyor.

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey mahallesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sinanbey mahallesi Zafer Caddesi üzerinde meydana geldi. Çağatay Y.ile E Enes K.arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Çağatay Y. isimli şahıs bıçakla göğsünden ağır yaralandı. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan şahıs olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis şüpheliyi arıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl kavga Bursa Güncel Haberler

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