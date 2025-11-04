Bursa'da Bıçaklı Cinayet: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet, tartıştığı Rus sevgilisi Arzu Khalılova'yı 75 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Bursa'da tartıştığı 2 çocuğunun annesi Rus sevgilisi Arzu Khalılova'yı (20) 75 bıçak darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet (27), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel