Bursa'da Bıçaklama Olayı Sonrası Kazada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde birini bıçakladıktan sonra kaçarken duvara çarpan zanlının otomobilinde bulunan kişi öldü.

Serhat K. ile Murat M, Kırsal Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir kafede bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Murat M, Serhat K'yi bıçaklayıp, 16 NLM 32 plakalı otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Serhat K, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

Kaçan zanlı Murat M, otomobille Bursa Caddesi'nde ilerlerken yol kenarındaki soğuk hava deposunun duvarına çarptı.

Kazada sürücü hafif, araçta bulunan Serhat A. (21) ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

Serhat A. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.