Bursa'da Bıçaklama Olayı: Husumetli İki Kişi Arasında Kavga

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Suriye uyruklu T.A., husumetlisi M.M.'yi bıçaklayarak yaraladı. M.M. hastaneye kaldırılırken, T.A. olay sonrası kısa sürede yakalandı.

BURSA'da yaşayan Suriye uyruklu T.A., evinin bulunduğu sokakta karşılaşıp tartıştığı husumetlisi M.M.'yi bıçakladı. M.M. ambulansla hastaneye kaldırılırken T.A. gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi 1. Yazar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.A., husumetli M.M.'yi evinin yakınında görünce tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. T.A., yanında bulundurduğu bıçakla M.M.'yi karın bölgesinden yaralayıp, kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, ambulasla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan T.A., Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
