Bursa'da Bıçakla Gasbeden Zanlı Yakalandı
Osmangazi ilçesinde bir kişiyi bıçakla gasbeden O.Ö. adlı zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. D.K., saldırının ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişiyi bıçakla gasbeden zanlı yakalandı.
O.Ö. (32) Hasta Yurdu Caddesi'nde yürüyen D.K'yi bir süre takip ettikten sonra bıçakla gasbetti.
Polis merkezine giden D.K. zanlıdan şikayetçi oldu.
Polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen O.Ö. polis ekiplerince yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel