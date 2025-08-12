Bursa'da Biber Yüklü Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde biber yüklü bir kamyonun sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, biber yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada, 3 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara karayolunun Mezit Boğazı mevkisinde, Bozüyük'ten İnegöl istikametine seyreden Y.Ç. (56) idaresindeki 35 AGA 116 plakalı kamyon, sağ ön lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilen aracın sürücüsü ile yanındaki Necat Ç. (36) ve Talha Ramazan A. (19) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
