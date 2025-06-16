Bursa'da Beyaz Eşya Dolandırıcılığı: İki Kişi Gözaltına Alındı

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Bursa'da, beyaz eşyaları bozulmuş vatandaşları teknik servis adı altında dolandıran iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 7 kişiden toplam 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Bursa'da, teknik servis adı altında buzdolabı, çamaşır makinesi, klima gibi beyaz eşyaları bozulan vatandaşları dolandıran 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, 7 kişiyi 250 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Kendilerini yetkili teknik servis olarak tanıtan şüpheliler, internetteki arama motorlarında bilgilerini ön plana çıkartıp, arayan kişilerin evlerine giderek, servis ücreti olarak müşterilerden yüksek miktarda paralar talep etti. Bu kişiler, teslim aldıkları beyaz eşyaları tamir için alıp götürdü. Beyaz eşyaları geri iade etmeyen şüpheliler, kendilerini arayan kişilere ise "Cihazınız, elektrik dağıtım şirketindeki sorun yüzünden kullanılamaz hale geldi. Onlardan paranızı alabilirsiniz" dedi. Yapılan şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan iznin ardından polisler, 55 suç kaydı bulunan H.Ş. (26) ile 18 ayrı suç kaydı olan Z.F.Ş.'yi (24), gözaltına aldı. Geçen hafta, 7 ayrı mağdurdan toplam 250 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlenen 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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