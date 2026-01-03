1) 'BEYAZ CENNET'İN ETEKLERİNDEKİ KARLA KAPLI EVLER, DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

BURSA'da kar yağışı sonrası Uludağ'ın eteklerinde bulunan renkli müstakil evlerin çatıları, beyaza büründü. Görsel şölen sunan evler, dronla görüntülendi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı Bursa'da da etkili oldu. Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da kar kalınlığı 62 santimetre olarak ölçülürken, eteklerindeki rengarenk müstakil evlerin çatıları karla beyaza büründü. Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi'nde bulunan, genellikle 3 katlı olarak inşa edilen bu evlerin sunduğu görsel şölen, dronla görüntülendi.