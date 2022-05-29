Beşinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Haberler

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Beşinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

AA - Uğur Çiçek - Güncel
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, beşinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, beşinci kattan düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Beykoca Mahallesi'nde bir binanın beşinci katındaki dairenin penceresinden sarkan yabancı uyruklu O.N. zemine düştü.

Vatandaşların düştüğünü fark ettiği küçük çocuk, özel bir otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada ilk müdahalesi yapılan O.N, Bursa'daki bir hastaneye sevk edildi.

Küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

AA / Uğur Çiçek - Güncel

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