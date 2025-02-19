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Bursa'da Benzinle Sobayı Yakmaya Çalışan 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Benzinle Sobayı Yakmaya Çalışan 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yangın nedeniyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Alaaddinbey Mahallesi 56. Sokak'taki bağ evinde Yunus T. (27) ile Tuğçe D, yakmak için sobaya benzin döktü. Bu sırada benzinin parlaması sonucu bağ evinde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden ekipler, yangını söndürüp Yunus T. ile Tuğçe D'yi bağ evinden çıkardı.

Yunus T, ambulans ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine, Tuğçe D. ise Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yunus T, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Tuğçe D'nin ise hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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