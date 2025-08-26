Bursa'da Belgesel Yarışması Başvuru Süresi Uzatıldı

Bursa Unesco Derneğince somut olmayan kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen belgesel yarışmasına başvuru süresi 30 Eylül'e uzatıldı.

Bursa Unesco Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) Temalı Ulusal Belgesel Yarışması için başvuru süreci devam ediyor.

Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin başvuru yapabileceği yarışmada, katılımcılar 10 dakikayı geçmeyen belgeselleriyle yer alabilecek.

Yarışmada, üniversitelerin açık öğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim gören öğrencilerin, Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasları hakkında bilgi sahibi olmaları, kültürel mirasın geleceğe taşınmasına aracı olmaları, sunum ve görsel-işitsel tasarım yapma konularında kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin ve üçüncüye ise 10 bin lira mansiyon ve jüri özel ödülünün 5 bin lira olarak belirlendiği yarışmaya 30 Eylül'e kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Ragıp Taranç, Prof. Dr. Nezih Orhan, Prof. Dr. Ali Sait Liman, Prof. Dr. Hülya Taş, Prof. Dr. Mustafa Genç, Ertuğrul Karslıoğlu, Cemalettin İrken, Halil Ergün, Ebru Çankaya ve Nevra Yerlikaya gibi akademisyen, yapımcı, yönetmen ve oyuncular yer alıyor.