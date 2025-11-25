Haberler

Bursa'da Belediyede Fenalaşan Yolcu Hastaneye Yetiştirildi

Güncelleme:
Bursa'da bir belediye otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför tarafından hızla hastaneye yetiştirildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcu, tedavi altına alındı.

BURSA'da belediye otobüsünde fenalaşan yolcu, şoför tarafından hastaneye yetiştirildi. O anlar araç içi kamerasına yansırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen yolcu tedaviye alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Siteler-Çekirge seferini yapan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ'a ait belediye otobüsündeki bir yolcu, aniden fenalaştı. Diğer yolcuların uyardığı otobüs şoförü Abdurrahman Al, güzergah üzerindeki en yakın hastaneye ilerledi. Otobüsü, İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önünde durduran şoför, hastaneyi de telefonla arayarak haber verdi. Fenalaşan yolcu, getirilen sedye ile hastaneye taşındı. Burada tedaviye alınan yolcunun kalp krizi geçirdiği belirlendi.

DİĞER YOLCULAR UYARDI

O anlar, belediye otobüsünün araç içi kamerasına da yansıdı. Görüntülerde; arka koltukta cam kenarında oturan erkek yolcunun fenalaştığı, bir süre sonra başının yana doğru düşüp, bayıldığı ve ağzından köpük geldiği görüldü. Durumu fark eden diğer yolcuların, yardım etmek için yolcunun yanına gittiği ve otobüs şoförünü uyardığı anlar da görüntülere yansıdı. Otobüs şoförü Abdurrahman Al'ın, ikaz lambalarını açıp kornaya basarak, süratle hastaneye ilerlediği de görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (1)

Kübra Pelin:

