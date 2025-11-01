Haberler

Bursa'da Belediye Otobüsünde Kadınlar Arasında Yer Kavgası

Güncelleme:
Bursa'da bir belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında oturma yeri yüzünden çıkan kavga, diğer yolcuların müdahalesiyle son buldu. Olay cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'da belediye otobüsünde iki kadın yolcu arasında çıkan yer kavgası, bir başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi güzergahında seyir halindeki 9-D hat numaralı belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüse binen 2 kadın yolcu arasında oturma yeri yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kadınların birbirlerine vurduğu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular ve otobüs şoförü, araya girip tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga, tarafların otobüsten inmesinin ardından da devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren olay, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadınların birbirine vurması, diğer yolcuların ise olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

-Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
