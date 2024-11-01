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Bursa'da Bebek Üzüm Silindirine Kaçtığı İçin Hayatını Kaybetti

Bursa'da Bebek Üzüm Silindirine Kaçtığı İçin Hayatını Kaybetti
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10 aylık Tuna Eray, nefes borusuna üzüm tanesi kaçmasının ardından hastanede tedavi altına alındı, ancak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da nefes borusuna üzüm kaçan ve hastanede tedaviye alınan 10 aylık Tuna Eray, hayatını kaybetti.

Olay, 30 Ekim'de saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi Cihan Sokak'taki bir evde meydana geldi. Necla (27) ile Vedat Eray (32) çiftinin bebekleri Tuna Eray'ın nefes borusuna üzüm kaçtı. Durumu fark eden aile, bebeği, otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların müdahalesiyle üzüm tanesi çıkarılan bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan bebek bugün hayatını kaybetti, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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