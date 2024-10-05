Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Bebek Arabasıyla Kaldırımda Yürüyen Kadın TIR'ın Altında Kaldı

Bursa'da Bebek Arabasıyla Kaldırımda Yürüyen Kadın TIR'ın Altında Kaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da çocuğuyla kaldırımda yürüyen Yıldız Polat, TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasında görüntülendi. TIR şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'da çocuğunun bulunduğu bebek arabası ile kaldırımda yürüdüğü sırada TIR'ın altında kalan Yıldız Polat'ın (28) yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, 28 Eylül'de öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki 06 AZB 72 plakalı TIR, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabası ile yürüyen Yıldız Polat'a çarptı. Polat dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız Polat, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

ŞOFÖR SERBERT BIRAKILDI

Kaza haberinin ardından olay yerine gelen Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, ağlayan bebeğini çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Muzaffer U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yıldız Polat'ın, bebeğinin bulunduğu arabayla kaldırımda yürüdüğü sırada, ara sokaktan çıkış yapan TIR'ın tekerleğinin çarptığı ve yere düşen kadının aracın altında kaldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Güncel Yaşam Bebek Bursa

TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak

TBMM, İsrail tehdidi için toplanıyor

 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti

Kan donduran iki olay sonrası Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı tepki çekti

 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor

Birileri bunun adına "sanat" diyor
Katilin annesi mahkeme salonunu bu sözlerle inletti: İyi ki yapmışlar ellerine kollarına sağlık

"İyi ki yapmışlar ellerine sağlık"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title