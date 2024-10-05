Bursa'da Bebek Arabasıyla Kaldırımda Yürüyen Kadın TIR'ın Altında Kaldı

Kaza, 28 Eylül'de öğle saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Şirinevler Mahallesi istikametinden Ankara Yolu Caddesi'ne çıkan Muzaffer U. yönetimindeki 06 AZB 72 plakalı TIR, sürücüsünün dönüş yaptığı sırada, kaldırımda çocuğunun bulunduğu bebek arabası ile yürüyen Yıldız Polat'a çarptı. Polat dorsenin altında kalırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız Polat, kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

ŞOFÖR SERBERT BIRAKILDI

Kaza haberinin ardından olay yerine gelen Yıldız Polat'ın eşi sinir krizi geçirirken, ağlayan bebeğini çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kazanın ardından gözaltına alınan TIR şoförü Muzaffer U., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Yıldız Polat'ın, bebeğinin bulunduğu arabayla kaldırımda yürüdüğü sırada, ara sokaktan çıkış yapan TIR'ın tekerleğinin çarptığı ve yere düşen kadının aracın altında kaldığı görüldü.