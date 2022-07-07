Bursa'da bayramın ilk iki günü toplu ulaşım ücretsiz olacak Bursa'da, Kurban Bayramı'nın ilk iki günü toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi. Bursa'da, Kurban Bayramı'nın ilk iki günü toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimiz sevdiklerine rahatça ulaşabilsin diye Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ulaşım ücretsiz." ifadesine yer verdi. AA / Sinan Balcıkoca - Güncel Kurban Bayramı Bursa Güncel Haberler

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