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Bursa'da bayramın ilk iki günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
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Bursa'da bayramın ilk iki günü toplu ulaşım ücretsiz olacak

Bursa'da, Kurban Bayramı'nın ilk iki günü toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.

Bursa'da, Kurban Bayramı'nın ilk iki günü toplu taşıma araçlarında ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hemşehrilerimiz sevdiklerine rahatça ulaşabilsin diye Kurban Bayramı'nın ilk iki günü ulaşım ücretsiz." ifadesine yer verdi.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Kurban Bayramı Bursa Güncel Haberler

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