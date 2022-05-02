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Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu

Demirören Haber Ajansı - Semih Şahin - Güncel
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Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu

BURSA'da, Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu.

BURSA (DHA) - BURSA'da, Ulu Cami bayram namazına gelenlerle doldu. İçerde yer bulamayanlar namazlarını avluda kıldı.

Bursa'da vatandaşlar bayram namazı için tarihi Ulu Cami'ye koştu. Ulu Cami önünde yoğunluk yaşanırken, içerde yer bulamayan vatandaşlar avlularda namaz kıldı. Tarihi Ulu Camii'nin yanı sıra Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı gibi büyük camiler de doldu taştı. Namaz sonrası tekbir ve dualar okunurken, vatandaşlar birbiriyle bayramlaştı.


Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

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