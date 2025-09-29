Haberler

Bursa'da Başından Vurulan Genç Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'da Başından Vurulan Genç Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir tartışma sırasında başından vurulan Özay Aslin, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

BURSA'da başından vurulan Özay Aslin (30), tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen olaydan 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 23 Eylül saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi, Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde çıkan tartışmada Kenan B.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Özay Aslin, başından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Kenan B. ise aracına binerek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Aslin, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, şüpheli Kenan B. ile kavgaya karıştığı belirlenen İ.Z. (21) ve M.İ.A.'yı (22) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, ifadelerinde Özay Aslin ile aralarında daha önce husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Tabanca ile başından vurularak ağır yaralanan Özay Aslin ise yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi'nde olaydan 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Beyaz Saray'da 'Gazze' zirvesi! Netanyahu, Trump'ın teklifini kabul etti

Beyaz Saray'da Gazze zirvesi! Netanyahu ve Trump anlaştı
Beyaz Saray'daki zirvenin ardından Hamas'tan ilk açıklama

Trump'ın Gazze planına Hamas'tan ilk yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz

81 ilde 500 bin konut yapılacak! Bu projenin önemli bir farkı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Men edilecekler mi? UEFA'dan İsrail kararı

Men edilecekler mi? UEFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.