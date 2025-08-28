Bursa'da Bariyerlere Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü K.Ç. bariyerlere çarparak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı ve jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kırsal Hamamlı Mahallesi'nde, K.Ç. (24) idaresindeki 35 TU 515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki demir bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel