Bursa'da Barakada Yangın Çıktı

Bursa'da Barakada Yangın Çıktı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı, ancak baraka kullanılamaz hale geldi.

BURSA'da, barakada çıkan yangın, 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi'ndeki barakada, dün saat 23.00 sıralarında, yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken; yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, baraka kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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