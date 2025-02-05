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Bursa'da Barakada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Barakada Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kullanılmayan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormana sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kale mevkisinde kullanılmayan bir barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını ormana sıçramadan söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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