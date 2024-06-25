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Bursa'da barakada başlayan yangın iki eve sıçradı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, barakada başlayan yangın kısa sürede yakındaki iki eve de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, evlerde hasar oluştu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, barakada başlayıp iki eve sıçrayan yangın söndürüldü.

Geçit Mahallesi 303. Sokak'ta ahşap barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede barakayı saran alevler, yakındaki iki eve de sıçradı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangın sonucu evlerde hasar oluştu.

Dumandan hafif etkilenen 2 kişiye 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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