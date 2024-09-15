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Bursa'da Bankta Oturan Adam Düşerek Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, dinlenmek için oturduğu banktan düşen Erol Köseoğlu, başını beton zemine çarparak hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Köseoğlu'nun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

BURSA'da, oturduğu banktan düşüp, başını beton zemine çarpan Erol Köseoğlu (55), hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Parka hava almaya gelen Erol Köseoğlu, dinlenmek için bir banka oturdu. Bir süre sonra Köseoğlu, düşüp yere yığıldı. Başını beton zemine çarpan Köseoğlu kanlar içinde kalırken, parktakilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Erol Köseoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Erol Köseoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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