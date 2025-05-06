Bursa'da Balkondan Düşen Çocuk Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkondan düşen çocuk yaralandı.

Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak'ta apartmanın birinci katındaki evlerinin balkonunda bulunan İbrahim Ensar K. (6) henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.