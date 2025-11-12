Bursa'da Balkondan Düşen Baba, Oğlunu Yakalamak İsterken Yaralandı

EVE TAŞ ATAN OĞLUNU YAKALAMAK İSTERKEN DÜŞMÜŞ

Bursa'da, 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan Bedrettin Ö.'nün, eve taş atan oğlunu balkondan sarkıp inerek yakalamak isterken düştüğü ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Bedrettin Ö.'nün oğlunun eve taş attığı görüldü. Taş attıktan sonra kaçan oğlunun, gelen sesle birlikte arkasına döndüğü ve babasını yerde görünce yanına koştuğu anlar da kameraya yansıdı. Bedrettin Ö. düştükten sonra, yardım etmek için, bir kişinin daha balkondan aşağı indiği görüldü.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,