Bursa'da Balkan Panayırı'nda Kavga Ortamı

Bursa'da Balkan Panayırı'nda Kavga Ortamı
Bursa'da düzenlenen Geleneksel Yıldırım Balkan Panayırı'nda iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay cep telefonlarıyla görüntülendi.

BURSA'da düzenlenen Balkan Panayırı'nda iki grup arasında çıkan tarafların birbirine tekme- tokat saldırdığı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Yıldırım Balkan Panayırı'na katılan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme ve tokat saldırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Güvenlik görevlisi ve vatandaşlar araya girerek tarafları ayırdı.

