Bursa'da Balık Tutmaya Giden 3 Arkadaş 20 Saat Sonra Bulundu

BURSA'da dün balık tutmak için dereye gidip bölgede kaybolan 2 arkadaş, ekiplerin çalışmasıyla 20 saat sonra bulundu.

Balık tutmak için dün 15.00 sıralarında Balaban Deresi'ne giden Ali Kaya, Ahmet Güneş ve Serhan Yıldız havanın kararmasıyla birlikte yönlerini kaybedince kayboldu. Arkadaş grubu, cep telefonları ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine AKUT, JAK ve 10 kişiden oluşan AFAD ekibi, bulundukları yerden uzaklaşmamasını istedikleri 3 arkadaşa ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, Kaya Güneş ve Yıldız'a saat 11.00 sıralarında Balaban Mahallesi Softaboğan mevkiinde ulaştı. Kaybolduktan 20 saat sonra bulunan ve sağlık durumları iyi olan 3 arkadaşın ifadelerine başvuruldu.