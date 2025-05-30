Bursa'da Bal Arıları İş Hanına Oğul Verdi

Bursa'da Bal Arıları İş Hanına Oğul Verdi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir iş hanının girişine bal arıları oğul verdi. Çalışanlar, arıların kovana alınmasının ardından içeri girebildi.

BURSA'da, bal arıları iş hanının girişine oğul verdi. Handaki iş yerinde çalışanlar, arıların kovana alınmasının ardından içeri girebildi.

Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Millet Sokak'taki bir iş hanının girişine tavana bal arıları oğul verdi. Sabah iş yerlerine gelen çalışanlar, arıları görünce sokakta beklemek zorunda kaldı. Esnafının haber verdiği arıcılıkla uğraşan Hüseyin Savcı, sokağa gelerek arıları kovana aldı. Çalışanlar, bir saatlik beklemenin ardından handaki iş yerlerine girdi.

Arıların zararsız olduğunu söyleyen Hüseyin Savcı, "Arılar muhtemelen bir koloniden veya çevreden buraya gelmiş olabilir. Esnaf arkadaşlarımın haber vermesi sonucu arıları kovana koyduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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