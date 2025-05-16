Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Protokol İmzalandı

Bursa'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Protokol İmzalandı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yeşilay Bursa Şubesi, ceza infaz kurumlarındaki hükümlülere ve denetimli serbestlikten yararlananlara bağımlılıkla mücadele eğitimleri ve psikososyal destek hizmetleri sunmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Yeşilay Bursa Şubesi arasında ceza infaz kurumlarındaki hükümlülere ve denetimli serbestlikten yararlananlara yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimleri ve psikososyal destek hizmetleri sunulması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Başsavcılık makamında gerçekleştirilen törende Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Yeşilay Bursa Şubesi Başkanı Suat Arvas, işbirliği protokolünü imzaladı.

Törende konuşan Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, imzalanan protokolle, Bursa Denetim Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takibi yapılan hükümlülere yönelik madde, sigara, alkol ve teknoloji bağımlılığı konularında seminer ve eğitimler verileceğini belirterek, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı kapsamında hükümlülerin ailelerine yönelik bağımlılarla yaşama ve mücadele etme konularında yüz yüze ve uzaktan eğitimler verileceğini kaydetti.

Solmaz, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından denetim ve takibi yapılan 15 bin 432 hükümlünün istifade edeceği projeye yönelik çalışmaların periyodik olarak takip edileceğini bildirdi.

Törene, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Dede, Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ve diğer ilgililer katıldı.

Protokol kapsamında, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) aracılığıyla ceza infaz kurumlarındaki hükümlülere ve denetimli serbestlikten yararlanan bireylere, bağımlılıkla mücadele eğitimleri ve psikososyal destek hizmetleri sunulacak.

YEDAM uzmanları tarafından yürütülecek bu çalışmalar, hem farkındalık artırma hem de ihtiyaç duyulan bireyler için tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine yönlendirme imkanı sağlayacak.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel
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