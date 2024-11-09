Bursa'da Bacadan Çatıya Sıçrayan Yangın Söndürüldü
Orhangazi ilçesinde bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle binada hasar meydana geldi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bacada çıkıp çatıya sıçrayan yangın söndürüldü.
Kırsal Yenisölöz Mahallesi'nde İsmail K'ye ait 2 katlı binanın bacasında yangın çıktı.
Kısa sürede çatıyı saran alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.