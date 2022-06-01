Bursa'da babası tarafından öldürülen çocuğun cenazesi defnedildi - Haberler

Bursa'nın Gürsu ilçesinde babası tarafından öldürülen 7 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Dün akşam, baba R.S'nin (42), 7 yaşındaki oğlu A.S'yi kesici aletle öldürüp diğer oğlu 3 yaşındaki R.S'yi de yaraladıktan sonra intihar etmesinin ardından cenazelerin Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsileri tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan baba ve oğlunun cenazeleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Gasilhanesi'ne getirildi.

Buradaki işlemlerin ardından Gürsu ilçesindeki Zafer Camisi'ne götürülen A.S'nin cenazesi burada kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Babanın cenazesinin ise ikindi namazının ardından aynı ilçede defnedileceği öğrenildi.

Bu arada olayda yaralanan 3 yaşındaki R.S'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Dün akşam saatlerinde Gürsu İpekyolu Mahallesi'nde evine işten dönen ve kapıyı anahtarıyla açamayan anne A.S. (37), küçük çocuğu R.S'nin ağladığını duyunca jandarmaya ihbarda bulunmuştu.

Adrese giden jandarma ekipleri, kilidi kırarak eve girince baba ve oğlunun cesediyle karşılaşmış, evdeki küçük çocuğu ise yaralı bulmuştu. Evde inceleme yapan ekipler, R.S'nin, oğlu A.S'yi kesici aletle öldürüp diğer oğlu R.S'yi de yaraladıktan sonra iple kendisini asarak intihar ettiğini belirlemişti.