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Bursa'da Baba Vahşeti: 3 Çocuğunu Öldürdü

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Bursa'da bir baba, evinin bodrumunda bulunan çocuklarını öldürdü. Cesetler Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

1)BURSA'DA BABA VAHŞETİ; 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

BURSA'da, boyacılık yapan Murat Kılıç (39), evinin bodrumunda kızları 11 yaşındaki Zeynep ile 6 yaşındaki Aslı Kılıç'ı kesici aletle, 3 yaşındaki oğlunu ise boğarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Cesetler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar sokakta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Geçimini boyacılık yaparak kazanan Murat Kılıç'ın eşi Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu da bırakarak evi terk etti. Bodrum katında oturan Murat Kılıç, birlikte yaşadığı çocukları Zeynep ve Aslı'yı kesici aletle, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Çocuklarını öldüren Murat Kılıç'ın daha sonra Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ek hizmet binasına giderek, 'Ben, üç yavrumu öldürdüm. Kendi canıma kıymak istedim Başaramadım. Bilginiz olsun" dedi.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri talihsiz üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahalle sakinleri, "Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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