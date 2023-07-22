Bursa'da aynı saatlerde 2 noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Güncel Haberler
Bursa'da Gümüştepe Mahallesi ve Mürseller Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınları, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Bursa Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri olaylara müdahale etti. Yangınlar helikopterle de söndürüldü. Ekipler, yangınların çıkış nedenini araştırıyor.
Bursa'da aynı saatlerde 2 noktada çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bursa-Orhaneli kara yolu Gümüştepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Bursa Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Helikopterle de müdahale edilen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Aynı saatlerde Osmangazi ilçesine bağlı Mürseller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, yangınların çıkış nedenini araştırıyor.