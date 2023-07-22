Bursa'da aynı saatlerde 2 noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da Gümüştepe Mahallesi ve Mürseller Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınları, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Bursa Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri olaylara müdahale etti. Yangınlar helikopterle de söndürüldü. Ekipler, yangınların çıkış nedenini araştırıyor.