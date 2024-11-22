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Bursa'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Bursa'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde İki Yaralı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da, aydınlatma direğine çarpıp devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, S.C. (28) idaresindeki 06 DA 2819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü ile yanındaki H.C. (30) yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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