Bursa'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Bursa'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
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Osmangazi ilçesinde, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Polat Can P. idaresindeki 45 ABM 250 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Bursa-Mudanya kara yolu Yenikaraman Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile araçta bulunan yolcu İrem T, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan İrem T'nin, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
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