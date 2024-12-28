Bursa'da Aydınlatma Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Kestel ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu sürücü M.E. hayatını kaybetti.
Bursa'nın Kestel ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E. (25) idaresindeki 16 BLS 038 plakalı otomobil, Baba Sultan köyü kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpanın etkisiyle araçtan savrulan sürücü, otomobilin altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, M.E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.