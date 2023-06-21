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Bursa'da avukat çiftine saldırı: 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest

Bursa'da avukat çiftine saldırı: 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest

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Bursa'da avukat Aleyna Kübra Kanalcı ile eşi avukat Muharrem Kanalcı'nın yaralandığı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kadir E. ile Muhammet E. tutuklanırken, Sadık E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Bursa'da, avukat Aleyna Kübra Kanalcı (25) ile eşi avukat Muharrem Kanalcı'nın (27) yaralandığı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Kadir E. ile Muhammet E. tutuklanırken, Sadık E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yiğithan Hüyük - Güncel

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