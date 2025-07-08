Bursa'da Av Tüfeğiyle Havaya Ateş Açan 4 Zanlı Gözaltına Alındı
Osmangazi ilçesinde sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, zanlıların evlerinde 6 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada yer alan av tüfeğiyle havaya ateş açıldığı görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, havaya ateş açtıkları öne sürülen E.B, K.K, H.D. ve P.İ'yi yakaladı.
Yapılan aramalarda, 6 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel