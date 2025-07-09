Bursa'da Av Tüfeğiyle Ateş Açan İki Zanlı Tutuklandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde havaya av tüfeğiyle ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı. Görüntüler üzerine gözaltına alınan zanlılardan E.B. ve K.K. tutuklanırken, H.D. ve P.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde av tüfeğiyle havaya ateş açtıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sosyal medyada yer alan av tüfeğiyle havaya ateş açılmasına ilişkin görüntüler üzerine dün gözaltına alınan 4 zanlının işlemleri Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğinde tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ve K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.D. ve P.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Söz konusu görüntülere ilişkin yakalanan bu kişilerden 6 av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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