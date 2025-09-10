Haberler

Bursa'da ATM Dolandırıcısı Yakalandı

Bursa'da, ATM'den para çeken kişileri dolandırdığı iddia edilen M.V.M. (40) isimli şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 kişinin dolandırıldığını tespit ederek zanlıyı yakaladı.

Bursa'da ATM'den para çeken kişileri dolandırdığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde ATM'den para çeken 3 kişinin dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, mağdurlara "Parayı internet bankacılığından size göndereyim, siz benim için çeker misiniz?" diyerek hesaplarındaki parayı çektirdiği, karşılığında sahte dekont gösterdiği öne sürülen zanlının M.V.M. (40) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan ve 3 kişiyi 6'şar bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
