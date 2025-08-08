Bursa'da ATM'den Gaspa Uğrayan Mobilyacı, 6 Şüpheli Tutuklandı

İnegöl'de, mobilya imalathanesi sahibi Ahmet H.'yi silah zoruyla kaçırarak ATM'den 8 bin lira çeken 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Olay sonrası güvenlik kamera görüntüleriyle yakalanan şüphelilerin, polis merkezine yapılan şikayetin ardından gözaltına alındığı bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, mobilya imalathanesi sahibi Ahmet H.'yi (32), silah zoruyla bindirdikleri hafif ticari araçta, el koydukları banka kartıyla ATM'den 8 bin lira çekip gasbeden 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olay, dün Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin önünde meydana geldi. Mobilya imalathanesi sahibi Ahmet H., 8 şüpheli tarafından silah zoruyla hafif ticari araca bindirildi. Şüpheliler, silahla tehdit ederek banka kartını alıp, ATM'den 8 bin TL'sini çektikleri Ahmet H.'yi araçtan atarak kaçtı. Ahmet H.'nin polis merkezine giderek şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit ettikleri Seyfettin Ö. (17), Oğuz P. (20), Eyüp K. (21), Sami Ş. (23), Saddam A. (16), Saim Y. (18), Muhammed Ş. (32) ve Udey A.'yı (22) evlerine düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı. Olayda kullanılan ve kurusıkı olduğu öğrenilen tabancaya da el konulurken, suçlarını itiraf eden 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Seyfettin Ö., Oğuz P., Eyüp K., Saim Y., Saddam A. ve Udey A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Sami Y. ile Muhammed Ş. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZX/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
