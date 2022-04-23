Bursa'da atını aracına bağlayıp çekti
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da bir kişi atı aracına bağlayarak çekti.
Bursa'da bir kişi atı aracına bağlayarak çekti. O anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da bir kişi merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde atını aracına bağlayarak kilometrelerce koşturdu.
O anlar ise arkadan gelen bir araçtaki yolcu tarafından saniye saniye görüntüledi.
Görüntülerden yola çıkan HAYDİ ekipleri atı aracın arkasına bağlayarak koşturan sürücüyü yakalama çalışması başlattı.
(AU-İHS)
İhlas Haber Ajansı / Güncel