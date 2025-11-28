Haberler

Bursa'da Atık Sular İleri Düzeyde Arıtılarak Yeniden Kullanıma Kazandırılacak

Güncelleme:
Bursa'daki Yeşil Çevre Arıtma Tesisi, atık suları ileri düzeyde arıtarak sanayicilere yeniden kazandırmayı hedefleyen bir proje başlatıyor. İki yıl içinde tamamlanması planlanan proje ile, günde 60 bin metreküpe kadar suyun yeniden kullanımı sağlanacak.

Bursa'da 2006'da faaliyete başlayan Yeşil Çevre Arıtma Tesisi'nde 2 yıl içinde hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemle atık sular ileri düzeyde arıtılarak yeniden kullanıma kazandırılacak.

Bursa Valiliği, kentin doğu bölgesindeki sanayiciler ve yerel belediyelerin ortaklaşa kararıyla kurulan tesis, 440 sanayi tesisi ile Kestel ve Gürsu ilçelerinin evsel atıklarını arıtıyor. Tesiste halihazırda günlük arıtılan 95 bin metreküp su, doğaya salınarak bölgedeki tarımsal sulamada kullanılıyor.

Tesiste fizibilitesi tamamlanan projeyle atık suların ileri düzeyde arıtılarak sanayicilerin yeniden kullanımına kazandırılması hedefleniyor.

Yaklaşık 2 yıl içinde tamamlanması planlanan projeyle, günlük 60 bin metreküpe kadar suyun arıtılarak sanayicilere yeniden verilmesiyle yer altı suyu kullanımının da azaltılması amaçlanıyor.

"Ortaklarımızın hangi kriterlerde su istediğini biliyoruz"

Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi Genel Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Bursa'da artan su kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle yaşanan susuzluk sorununun önüne geçmek için çeşitli projeler yürüttüklerini söyledi.

Her geçen gün su kıtlığına doğru giden bir dünya gördüklerini belirten Aydın, "Bu çerçevede ülkemiz de bundan mutlaka payını alıyor. Yeşil Bursa'mız da her ne kadar şaşırıyorsak da bu susuzluk noktasında payını maalesef alıyor." dedi.

Kooperatiflerinin vizyon projelerinden birini hayata geçirerek suyu ileri derecede arıtıp bunun tekrar kullanımını hedeflediklerini anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Bu manada ileri arıtma geri kazanım projemize yönetim kurulumuzun aldığı karar ve bizlere verdiği talimat doğrultusunda başlamış bulunuyoruz. Fizibilitemizi tamamladık, akabinde ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu kriterlerdeki suyu elde edebilmek için farklı uygulamalar yaptığımız bir pilot uygulama gerçekleştirdik. Artık Yeşil Çevre, ortaklarının hangi kriterlerde su istediğini biliyor. Sanayici ortaklarımızın su kullanım ihtiyaçlarını belirlemek adına gerekli talep toplamalarımızı gerçekleştirdik. Uygulama projesinin çiziminin hazırlanması aşamasına geldik. Öyle zannediyorum ki 2026 yılının ilk 3 ayı içinde bunları da tamamlamış olacağız. Sonra da işin artık yapım kısmına geçeceğiz."

Aydın, projeyle ilgili her türlü finansman kaynaklarını da hazırladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz suyu geri kazanıp OSB'lere teslim ettikten sonra onlar da kendi bölgelerindeki üyelerine dağıtarak tekrar kullandırmış olacaklar. Buradaki beklentimiz minimum 50 bin metreküp, 60 bin metreküpe kadar çıkma ihtimali var. Bu suyun kullanılmasını sağladığımızda ortaklarımız yer altından suyu daha az kullanmış olacaklar ve yer altı sularının zenginleşmesine vesile olacağız. Projeyi 2 yılda tamamlamayı düşünüyoruz. 2028 yılı Yeşil Çevre'nin ortaklarına bu suyu kullandırdığı yıl olur diye umuyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
