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Bursa'da atık kağıt ve hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da atık kağıt ve hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde atık kağıt ve hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde atık kağıt ve hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, Sinanbey Mahallesi Nakliyeciler Caddesi üzerinde bulunan kağıt ve hurda deposunda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangın nedeni ile olay yerine çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İtfaiye İnegöl Bursa Güncel Haberler

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