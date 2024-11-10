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Bursa'da Atatürk için 86. yıl anma töreni düzenlendi

Bursa'da Atatürk için 86. yıl anma töreni düzenlendi
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde Bursa'da anıldı. Törende sirenler çaldı, saygı duruşunda bulunuldu.

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde Bursa'da anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde çalan sirenlerle bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı, mevsimlik işçiler tarlada saygı duruşuna geçti.

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ında katıldığı tören, çelenk sunumuyla başladı. Vali Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Birol Arslan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmaya başlamasıyla, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşunda bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Tarlada çalışan mevsimlik işçiler de saat 09.05'i gösterdiğinde işlerini bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

Haber: Yiğithan HÜYÜK -Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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