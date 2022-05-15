Bursa'da asker konvoyu için yolu kapattılar - Haberler

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Bursa'da asker konvoyu için yolu kapattılar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da asker uğurlaması sebebiyle bir araya gelen gençler, arabalarla yolu kapatarak meşaleleri ateşe verdi.

Bursa'da asker uğurlaması sebebiyle bir araya gelen gençler, arabalarla yolu kapatarak meşaleleri ateşe verdi. Görüntülerin kısa sürede tepki toplamasının ardından harekete geçen polis ekipleri, 2 sürücüye toplamda bin 200 TL idari para cezası uyguladı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlaması sebebiyle araç konvoyu oluşturan bir grup, yolu araçları ile keserek meşale yaktı. Bir süre yolu kapatan grup, daha sonra şehirlerarası otobüs terminaline doğru hareket etti. Görüntülerin tepki toplamasının ardından yolu kesen 2 sürücüye karayolu üzerinde duraklama, yönetmelikte belirtilmeyen diğer eksiklikler ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden toplamda bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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